I oktober 2021 forsøgte CPH:DOX sig for første gang med et pilotprojekt med minifestivaler. Det skete i ni forskellige danske kommuner, herunder Randers , hvor programmet så sådan her ud.

Denne gang sker det så i 20 danske kommuner, og Randers er altså endnu en gang på listen.

Ifølge leder for CPH:DOX Niklas Engstrøm har man valgt at udvide antallet af minifestivals-kommuner, fordi konceptet var en stor succes sidste år.

»I løbet af de to seneste år har Covid-19 i lange perioder gjort det besværligt og undertiden umuligt at gå i biografen og opleve film på det store lærred. Nu står vi heldigvis i en ny situation, og danskerne har i dén grad lysten til de store, fælles kulturoplevelser. Derfor er jeg også glad for, at så mange kommuner rundt omkring i landet nu indleder et samarbejde med os om DOX:DANMARK. De to seneste digitale udgaver af festivalen har nemlig vist, at det på ingen måde kun er københavnerne, der efterspørger nye dokumentarfilm,« siger han i pressemeddelelsen.