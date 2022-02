De Konservative skifter formand i Randers: »Det kunne sådan nogle som jer jo misforstå«

Derfor måtte næstformanden, Christian Hartmann, tager over som formand, da den tidligere formand Marc Reseke forlod posten for at flytte til Kolding.

»Jeg ville ikke komme ind og lave en ekstraordinær generalforsamling op mod et valg, for det kunne sådan nogle som jer jo misforstå og lave en historie ud af,« siger han smågrinende.

Derfor kommer han ikke til at stille op til flere valg, fortæller han. I stedet vil han nu forsøge at finde to folketingskandidater, der kan stille op for Konservative i Randers.

»Det er vores topmål, at vi her i foråret skal have fundet to folketingskandidater, ikke bare én, men to. Ambitionen er måske ikke at få valgt to, men at få valgt en,« siger Christian Krogh.