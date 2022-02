Klar tale fra prognose: Her mangler der flest hænder i det randrusianske erhvervsliv

For tredje gang har Jobcenter Randers Erhverv udarbejdet en arbejdskraftprognose. Undersøgelsen for 2022 viser, at der blandt de randrusianske arbejdsgivere er en tydelig stigning i efterspørgslen på flere hænder i en række brancher. Der er dog samtidig en udbredt bekymring om adgangen til arbejdskraft og en erkendelse af, at der er brug for kompetenceudvikling og efteruddannelse af nuværende medarbejdere, så de kan imødegå morgendagens kompetencekrav.