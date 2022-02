10/02/2022 KL. 18:00

I Timm Bertelsens nye tatoveringsbutik skal hygge være omdrejningspunktet

Når "Hos Din Tatovør" åbner på midten af Østervold skal hygge være et nøgleord, der er til at mærke i lokalerne. Indehaverens håb er, at det bliver randrusianernes foretrukne sted, når de skal have udsmykket kroppen.