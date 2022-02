Efter 14 år på Østervold: Økologisk købmand lukker

Præcis hvorfor er uklart, da det ikke umiddelbart har været muligt at få en kommentar fra indehaver Carsten Overgaard Nielsen.

Butikken står nu til at lukke efter mere end 14 års eksistens.

Det er overskriften på et Facebookslag fra den økologiske købmand Conkøb på Østervold.

Flere kunder giver i kommentarsporet udtryk for deres ærgrelse over, at butikken lukker.

»Det er jeg godt nok ked af at høre. Din forretning med hjerte, i hjertet af byen vil jeg savne. Ønsker dig rigtig god vej fremover,« skriver en som respons på nyheden.

Hvornår butikken for sidste gang slår dørene op er endnu ikke klar.