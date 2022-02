13/02/2022 KL. 15:00

For abonnenter

Carsten Tønnes' modigste beslutning var at sige sit direktørjob op: »Jeg havde cirka 200 rejsedage, og det fungerede ikke med familien«

»På et tidspunkt, hvor jeg var hjemme, skulle min dengang toårige søn have hjælp til noget. Jeg står lige ved siden af ham, men alligevel kalder han på sin mor, for ”far er jo bare på besøg”,« fortæller 53-årige Carsten Tønnes om dengang, han tog sin modigste beslutning.