Når klokken ringer ind efter sommerferien, har eleverne og forældrene selv haft mulighed for at bestemme, hvilken skoledør barnet lige er gået ind ad. På alle klassetrin i Randers Kommunes folkeskoler indføres der nemlig frit skolevalg.

Frit skolevalg er dog ikke et helt nyt koncept i Randers Kommune. I marts 2020 gjorde man frit skolevalg til en permanent ordning i børnehaveklassen, og samtidig besluttede udvalget, at ordningen også også skulle gælde 1. til 3. klasse.

»Forældre bliver mødt af en folkeskole, som er fleksibel og i højere grad kan tilpasses forældrenes ønske om skolevalg. Og den fleksibilitet understøtter, at forældrene vælger folkeskolen som førstevalg. Samtidig fremmer det frie valg også den gode dialog og samarbejde mellem forældre og skoleledelse,« siger Lise-Lotte Leervad Larsen i pressemeddelelsen.

Ifølge Lise-Lotte Leervad Larsen, der er formand for Skole- og uddannelsesudvalget, har frit skolevalg en række fordele.

Som en del af denne sag opgjorde man også status på frit skolevalg. Status viste, at 69 procent af 0. klasse eleverne i 2021 startede på deres egen distriktsskole. Det er en stigning på 4 procentpoint sammenlignet med 2020. Lidt mindre andele startede i 0. klasse på andre folkeskoler i kommunen samt på fri- og privatskoler i 2021 sammenlignet med 2020.

På samme tid blev en toårig forsøgsordning om frit skolevalg også igangsat ved overgangen fra 6. til 7. klasse.

Efter den gradvise indførsel af frit skolevalg, lyder vurderingen i Børn- og Skoleforvaltningen, »at det har været problemfrit at indføre frit skolevalg, og at ordningen derfor med fordel kan udvides til at omfatte hele folkeskolen fra 0.-9. klasse.«