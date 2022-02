Bar- og restauranterejere landet rundt kunne i sidste uge ånde lettet op, da de sidste corona-restriktioner frafaldte.

Det gør sig også gældende for Café K - After Dark på Storegade, som kunne åbne for første gang siden nedlukningen i december.

Ejer Søren Schack Hansen beretter om en yderst fornuftig weekend med stort set fuldt hus.