Trods betydeligt færre anmeldelser: Nu advarer politiet om stigende risiko for ubudne gæster i hjemmet

Antallet af anmeldelser af indbrud i Østjylland er faldt stødt de seneste år.

Faktisk er antallet halveret siden 2018 ifølge Østjyllands Politi.

»Det er jo voldsomt ubehageligt og utrygt at blive udsat for indbrud, og derfor glæder det os, at der igen i 2021 skete et markant fald i antallet af anmeldelser,« siger vicepolitiinspektør Camilla Nielsen.