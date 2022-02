Politiets efterretningstjeneste (PET) ser en fare for kinesisk overvågning i Danmark.

Derfor råder efterretningstjenesten til at udvise tilbageholdenhed med at benytte overvågningskameraer fra to forskellige kinesiske virksomheder.

Randers Kommune har 211 af de omstridte kameraer hængende, men der er ikke grund til bekymring for kinesisk overvågning i Randers, vurderer professor i cybersikkerhed og landsholdstræner for cyberlandsholdet Jens Myrup Pedersen.