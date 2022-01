31/01/2022 KL. 19:44

47 sekunders interview med undvigende borgmester: »I får ingen kommentar til det«

Afstemningen om en uvildig undersøgelse forbliver på et lukket punkt under mandagens byrådsmøde. Hvad det juridiske grundlag er for den beslutning, vil borgmester Torben Hansen (S) ikke kommentere.