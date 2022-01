Officielt: Randers FC køber svensk forsvarsspiller med dansk fortid

Dermed har man fundet erstatningen for den tidligere anfører Erik Marxen, som i begyndelsen af vinduet er skiftet til FC Nordsjælland.

Her har klubben nemlig købt den 23-årige svensker Hugo Andersson, som er hentet hos det svenske mesterhold Malmö FF på en 3,5-årig aftale, skriver campo.dk.

Randers FC meldte lørdag ud, at man har sikret sig en forstærkning til midterforsvaret.

– Vi har været på udkig efter en midterforsvarer i et stykke tid, og i Hugo har vi fundet en ung og dygtig en af slagsen, som vi tror, at vi kan udvikle yderligere på, siger sportslig og kommerciel direktør Søren Pedersen til klubbens hjemmeside og fortsætter:

– Han er god på bolden og aggressiv i duellerne, og så er han en stor fyr, som er et stærkt våben på standardsituationer. Han har fået godt med spilletid i de seneste sæsoner på forskellige lejeophold, men han er sulten efter at bevise sig i Randers FC. Det er tydeligt at mærke.