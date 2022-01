28/01/2022 KL. 17:00

For abonnenter

Nye padel-baner åbner ved Randers Tennisklub

Lørdag åbner tre nye padel-baner ved Randers Tennisklub. Folk er ellevilde for at komme i gang, fortæller formand, der kan glæde sig over, at en stor del af projektet er finansieret gennem interesserede spillere.