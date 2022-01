Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Hun er fra Thailand, har boet i et område af Kina der tidligere var portugisisk koloni og i ti år har hun boet i Danmark. Og nu har hun åbnet sin egen take-away restaurant, Chili Thai Take Away på Glentevej i Randers. Thailandsk-fødte Amornrat Christensen går under kaldenavnet Sandy. Det fortæller vi hvorfor til slut i artiklen.

Hun boede næsten 20 år med eksmanden i den tidligere portugisiske koloni Macao ved Hongkong. Øen er i dag en del af Kina, men styres som et delvist demokrati som en særlig administrativ region. Men så fandt hun Søren og kærligheden igen og flyttede til Danmark for ti år siden. Parret bor i Hundslund ved Horsens, og nu kører hun til Glentevej i Randers næsten hver dag for at drive sin nyåbnede restaurant. Det vil sige, hver onsdag tager hun på sprogskole og om mandagen er der lukket i den nyåbnede restaurant, der ligger i udkanten af Nørrevangsskolens område og overfor Den Selvejende institution Glentevej, der både rummer børnehave, vuggestue og fritidshjem.

Ledt længe Hvorfor valgte du netop at åbne i Randers? »Vi har kørt det meste af Danmark rundt i jagten på et godt sted, og da vi kiggede på et lejemål nede i midtbyen, fortalte udlejeren at han vidste, at dette her lejemål snart blev ledigt, og jeg syntes det ligger perfekt,« fortæller Sandy Christensen på fint dansk, men hun stjæler sig til flere engelske låneord, for at samtalen glider helt perfekt. »Jeg vil gerne lære endnu bedre dansk. Jeg forstår 80 procent af det, danskere siger, men indtil videre kan jeg kun udtale godt 30 procent af ordene,« lyder det ærligt, men også konkurrence-minded fra den 58-årige Amornrat Christensen, for det lyser ud af hende, at hun meget gerne vil blive bedre til det danske sprog, især fordi hendes yndlingsland er Danmark. Thailand er hendes fødeland, men Danmark kan noget helt andet.

»Jeg føler mig meget tryg her. Hvis du vil arbejde og lave noget, er der plads til det. Du kan etablere din egen forretning og danskere er søde og rare,« lyder skudsmålet. Mad med smag Hun er kokken og ejeren af den nye restaurant. »Jeg har lavet mad, siden jeg var ni år gammel, og jeg elsker at lave al slags mad. Jeg kan også lave dansk mad, flæskesteg og frikadeller, men jeg er helt ærligt ikke så vild med at spise det,« griner hun. Men hun afviser ikke, at det en dag kommer på menuen, når hun har ramt randrusianernes foretrukne take away-retter. I stedet er konceptet traditionel thailandsk mad, indrettet til de danske ganer og på menukortet kan du via et antal chilier se, hvor stærkt maden bliver. »Jeg kan sagtens lave det både mildere og stærkere end det, og jeg havde især en del kunder i Aarhus, der efterspurgte det lidt stærkere,« lyder det fra kokken selv, der i en del år arbejdede i en tilsvarende thailandsk take Away, blot i Aarhus. Før det arbejdede hun på Cafe Alrø, der ligger på øen af samme navn i Horsens Fjord og er kendt for deres tarteletter, så hun er erfaren og trækker også på erfarne hjælpere fra det århusianske her i starten. »Jeg bor billigt til leje, og jeg har lidt kapital, så selvom det måske tager lidt tid før randrusianerne begynder at kende mig for alvor, så har jeg råd til at tage mig den tid. Jeg er sikker på, at kunderne kommer igen, når først de har smagt min mad,« lyder det selvsikkert fra Sandy Christensen. Hvorfor kalder man dig Sandy? »Det var min eksmands mor, der boede i USA, der kaldte mig det, hun syntes mit navn var for langt,« smiler Amornrat Christensen med et bredt smil.

