En nat i november 2019 blev den jødiske gravplads på Østre Kirkegård udsat for omfattende hærværk. 84 gravsten blev overhældt med maling, seks gravsten blev væltet og én grav fik påklistret en jødisk davidsstjerne med teksten »Jude.«

Handlingen blev af borgmester Torben Hansen (S) kaldt en fej og ussel handling, og episoden fik justitsminister Nick Hækkerup (S) til at sætte gang i et arbejde, der skulle være med til at stoppe antisemitiske hændelser i Danmark.