»Jeg kan godt lide at stå foran mennesker, sætte noget i gang og påvirke en stemning. Men hold kæft mand, der gik godt nok lang tid fra tanke til handling.«

Sådan indleder Daniel Løkkegaard, da han skal fortælle, hvorfor han netop har taget initiativ til at starte et såkaldt ”open mic” comedy-arrangement i Operaen Randers. Han vil gerne hjælpe med at gøre andres vej til scenen kortere end hans egen.