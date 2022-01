Flere medarbejdere er knækket i udskældt forvaltning: »Nogle dage håbede jeg, at jeg ikke ville vågne op dagen efter«

»Jeg havde ikke deciderede selvmordstanker. Men nogle dage håbede jeg, at jeg ikke ville vågne op dagen efter. For så startede det hele bare forfra,« siger han.

Frygten for at støde ind i en af de personer, der havde skrevet om ham på Facebook, sad i hovedet på ham.

Der er episoder, som burde have fået alvorlige konsekvenser. Det har det fået for rigtig mange personer – bare ikke direktøren.

Siden er pædagogmedhjælperen blevet renset af både statsadvokaten og rigsadvokaten, men forvaltningens håndtering af sagen har haft så store personlige konsekvenser for ham, at han har fået men.

Hele vejen igennem har han benægtet alt, og efter kort tids efterforskning droppede politiet hele sagen. En række interne dokumenter afslører nu, hvordan byrådsmedlemmer i Randers frygtede, at sagen ville ende i »et justitsmord«, og at fremtrædende politikere beskyldte direktøren i forvaltningen for at bryde kommunens egne regler i forløbet.

Den 45-årige er pædagogmedhjælper i en daginstitution, der hører under Børn og Skoleforvaltningen i Randers Kommune. Og så er han hovedpersonen i en opsigtsvækkende sag om pædofilianklager, der i 2019 fik hele landets bevågenhed, da pædagogmedhjælperen pludselig blev anklaget for overgreb.

JP Randers er kommet i besiddelse af en række interne dokumenter fra Børn og Skoleforvaltningen i Randers Kommune, der viser, hvordan ledende medarbejdere er brudt sammen i gråd under møder med en af kommunens øverste embedsmænd, Michael Maaløe, og at politikere har beskyldt ham for at hemmeligholde centrale oplysninger.

Han er ikke den eneste, der har fået psykiske men efter at have været ansat under Børn og Skoleforvaltningen i Randers Kommune.

JP Randers er via samtaler, fortrolige dokumenter og sygejournaler blevet bekendt med identiteten på flere ansatte, der enten har fået psykiske diagnoser, efter at have arbejdet i forvaltningen, eller som har været nødt til at sygemelde sig.

De tegner alle et billede af en forvaltning præget af en frygtkultur og et giftigt psykisk arbejdsmiljø, hvor flere har set, hvordan kolleger er knækket. Andre har beskyldt direktøren for at stå bag en syg kultur, hvor oplysninger til politikere bliver fordrejet, og hvor ledelsesstilen er uden empati.

Michael Maaløe, der har været direktør i forvaltningen siden 2017, og borgmester Torben Hansen (S) har begge fået mulighed for at mødes til et fysisk interview. Det har de ikke ønsket. De har heller ikke ønsket at svare på spørgsmål over telefonen.

Nogle af de tidligere ansatte er stadig så påvirkede af deres oplevelser i forvaltningen, selv flere år efter de forlod kommunen, at de endnu ikke ser sig i stand til at stå frem, men begynder at græde, når snakken falder på deres tidligere arbejdsplads.

Andre er så bange for at blive fyret, hvis de fortæller om problemerne offentligt, at de får hjertebanken og rystende hænder, når JP Randers spørger ind til deres oplevelser.

»Folk ryster i bukserne over, at I skriver om de her ting,« lyder det fra en nuværende ansat, der er rædselsslagen for at blive fyret eller omplaceret, hvis vedkommende benytter whistleblowerordningen eller går til borgmester eller kommunaldirektør med sin viden.

Har givet direktøren 10 påbud

Nogle af dem, der alligevel har valgt at råbe kommunaldirektøren op, er samtlige dagtilbudsledere i kommunen, som allerede i 2020 klagede over deres direktør, Michael Maaløe.

Referater fra fortrolige møder mellem kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og de enkelte dagtilbudsledere viser en række alvorlige kritikpunkter af direktørens ledelse og et hårdt psykisk arbejdsmiljø, der bl.a. har fået en leder til at bryde grædende sammen under et møde med direktøren.

Michael Maaløe bliver bl.a. beskrevet af de kritiske medarbejdere som en leder med »manglende empati« og en »arrogant« ledelsesstil, hvor kommunikationen og samarbejdet bliver betegnet som »menneskeligt grænseoverskridende« og som »ledelse gennem kontrol og frygt«.

En leder har rejst problematikker som manglende »lydhørhed og ordentlighed«, og en anden fortæller om en periode på et år, der har været direkte »utålelig«, og hvor »hele forvaltningsteamet har været presset«.

»Det er en alvorlig sag, og det tyder på, at der er sket nogle ting, der ikke bør ske,« siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Både kommunaldirektøren og Michael Maaløe har afvist at kommentere dagtilbudsledernes opråb med henvisning til, at der er tale om »tavshedsbelagte oplysninger«.

JP Randers har dog set dokumentation for, at klagerne har resulteret i en række påbud til direktøren. Herunder at han skal have fokus på ordentlighed og åbenhed, og at han i større grad skal give plads til, at lederne kan træffe egne beslutninger.

»Det tyder på, at det er kørt af sporet i den pågældende forvaltning, for det er rimelig ekstremt, at mellemledere går til kommunaldirektøren. Og det er overhovedet ikke normalt, at kommunaldirektøren efterfølgende finder det nødvendigt at indføre en stribe påbud for direktøren,« siger Roger Buch.

Problemerne fik sidste år byrådet til at stemme om et mistillidsvotum til Michael Maaløe, og efter en periode med flere klager, adskillige påbud og skærpet observation af direktøren, mener Roger Buch, at det er overraskende, at direktøren stadig er at finde i toppen af hierarkiet i Randers Kommune.

Han lægger ikke skjul på, at han synes, at direktøren har fået lang snor, idet de første påbud blev givet for 20 måneder siden.

»Hvis ikke de her problemer er løst, har jeg svært ved at se, hvordan man kan være ansat i den offentlige sektor,« siger han.

Flere nuværende ansatte siger til JP Randers, at der fortsat er store problemer i forvaltningen. Det har hverken Michael Maaløe eller borgmesteren villet kommentere.

Tidligere borgmester er rystet



Den tidligere Randers-borgmester Henning Jensen Nyhuus (S) overdrog borgmesterkæden, inden Michael Maaløe blev ansat, men beholdt sin plads i byrådet indtil den 1. januar i år, hvor han frivilligt valgte at trække sig fra byrådsarbejdet. Gennem flere år som medlem af Børn og Familieudvalget har han fulgt forvaltningen og direktøren tæt. Og det har rystet ham. Særligt forløbet i daginstitutionen, hvor en af de ansatte blev først beskyldt og siden renset.

Ifølge den tidligere borgmester er der i den pågældende sag om pædagogmedhjælperen sket en lang række fejl, som han mener burde have fået konsekvenser for direktøren, men som han, fordi oplysningerne er tavshedsbelagte, ikke kan uddybe yderligere. Samme fortælling har JP Randers hørt fra flere andre kilder.