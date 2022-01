En serieiværksætter er tiltalt for at have hvidvasket mere end 70 millioner kroner.

Som JP Randers tidligere har beskrevet er det Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), der nu er blevet erstattet af Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, som har tiltalt den pågældende erhvervsmand for hvidvask af »særligt grov beskaffenhed.«