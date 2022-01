Fritidspas er et tilbud til børn og unge under 18 år, der lever under sociale, økonomiske og/eller kulturelle forhold, som bevirker, at de ikke deltager i et fritidstilbud i det organiserede fritidsliv.

Fritidspas kan organiseres og sammensættes på mange forskellige måder, men defineres overordnet som en ordning med kommunal forankring, der består af en kombination af fritidsvejledning og økonomisk støtte til kontingent og udstyr for udsatte børn og unge.

Kilde: Socialstyrelsen