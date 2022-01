Mens flere politikere klager over, at de har fået forkerte oplysninger inden specialskolebesparelser, mærker børnene konsekvensen. Samtidig gør Lars Bendix, der er kendt for sin opfindelse af et kaffelåg til en værdi af 200 millioner kroner, sig klar til at indtage udlandet med sit kaffeeventyr - han vil nemlig åbne en iskaffefabrik i Kenya. Og så er et Johnny Cash-museum på vej til Randers, lige ved siden af Memphis Mansion.