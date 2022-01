Fire mænd fra Horsens- og Randers-området er varetægtsfængslet i sag om 226 kilo hash

Alle fire er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger. To af dem kærede afgørelsen til Vestre Landsret. Det oplyser politiet på Twitter.

Fire mænd sad onsdag formiddag i grundlovsforhør ved Retten i Horsens, hvor de var sigtet for samlet 12 forskellige narko-relaterede forhold. En af dem blev anholdt på en adresse i Randers-området, mens tre af dem blev det på adresser i Horsens-området, skriver politiet.

Tre af mændene var sigtet for omfattende smugling, mens den fjerde, ifølge politiet, skulle have modtaget kokain på en parkeringsplads.

Bl.a. skal de ifølge anklagerne have medvirket til at fragte mere end 900 kg hash til Norge, mens de angiveligt har været i besiddelse af yderligere over 200 kg hash.

Der blev bl.a. fundet 226 kg hash på en adresse i Horsens-området, som er blevet beslaglagt af politiet.

De fire mænd, som nu er fængslet, er henholdsvis 38, 45, 46 og 49 år. Med få minutters mellemrum blev de anholdt kort efter klokken 10 tirsdag.