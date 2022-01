11/01/2022 KL. 11:20

For abonnenter

Svært at opretholde »forsvarlig pasning«: Kommune vil lade børn udmelde af institutioner efter stigende smitte

Stigende coronasmitte medfører et stigende personalefravær. Derfor skal det nu være muligt for forældre at melde deres børn midlertidigt ud af deres dagtilbud.