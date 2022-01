26/01/2022 KL. 19:00

Henrik Knudsen gjorde en skør hobby til sin levevej: »Min største styrke er min stædighed. Enten synes folk at jeg er fantastisk, eller så synes de, at jeg er f...... irriterende«

Det var en milepæl, da Henrik Knudsen skabte Memphis Mansion, og han er også beæret over at være både æresborger og have sin egen flagdag i Memphis, men det betyder mere for ham, at han to gange har haft døende Elvisfans på besøg, hvis sidste ønske var at opleve det randrusianske rockstjerne-museum.