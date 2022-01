Falck åbner endnu et kviktestcenter i Randers

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Mandag den 10. januar åbner Falck et nyt kviktestcenter i Randers, det bekræfter Alice Klitholm Duch, pressechef i Falck, overfor JP Randers.

Kviktestcenteret åbner første gang mandag kl. 12, og derefter vil det have åbent alle dage fra 8-20 – også i weekenderne. Det er kun på åbningsdagen, centeret åbner kl. 12, hvilket skyldes de sidste forberedelser inden åbning.

Adressen for det nye center er Gl. Jennumvej 8 i Randers NØ i den tidligere Fakta-butik.

Ifølge Alice Klitholm Duch er centeret et af de større centre. Kviktestcenteret åbner for at øge testkapaciteten i byen, øge tilgængeligheden og forkorte ventetiden på en test i byen.

Falck har de seneste 14 dage øget testkapaciteten i alle de landsdele, hvor Falck opererer.

Når centeret åbner, er der fire steder at blive corona-testet i Randers. På Hadsundvej 55 og i Randers Storcenter kan man blive hurtigtestet og på Juventusvej 15 kan man blive PCR-testet.

Du kan orientere dig om test-steder og deres åbningstider på kortet på coronasmitte.dk