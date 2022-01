Familienetværk mod ensomhed kommer til Randers: »Det vigtigste formål er at møde mennesker, der har behov for et netværk«

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Den 19. januar tager Frikirken Randers og Blå Kors Danmark hul på et nyt familienetværk i Randers for udsatte familier og enlige. Formålet er, at bl.a. fællesspisning og aktiviteter skal være med til at hjælpe folk i en svær position, hjælpe folk ud af ensomhed og give et netværk blandt ligesindede.

»Det er ikke alle, der har en familie, og det er egentlig det, vi ønsker at inspirere til, så man kan få et netværk og potentielt en famili