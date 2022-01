Tidligere borgmester siger farvel til politik og tager bladet fra munden: »Der er flere problemer i børn- og skoleforvaltningen end dem, der er kommet frem«

Den tidligere socialdemokratiske borgmester, Henning Jensen Nyhuus, der indtil årsskiftet har siddet i byrådet, er en af dem, der i sommer stemte for et mistillidsvotum til børn- og skoledirektør Michael Maaløe.

Nu har Henning Jensen Nyhuus fået nok. Nok af at tie om egne oplysninger, mens han læser om medarbejdere i børn- og skoleforvaltningen, der knækker psykisk. En kultur, hvor politikere angiveligt får udleveret fordrejet information inden vigtige beslutninger. Og kommunalt ansatte, der »ryster i bukserne« efter afsløringerne og frygter for deres job, hvis de fortæller om deres oplevelser.

61-årige Michael Maaløe har siden 2017 været ansat som børn- og skoledirektør i Randers Kommune, hvor han har cirka 3200 medarbejdere under sig. Men den seneste tid er han havnet i et stormvejr, hvor han er blevet kritiseret fra flere sider.

»Det er ikke fair at spørge så direkte – til gengæld kan du se, at jeg på nuværende tidspunkt har stemt for, at han skulle afskediges.«

»Der er flere problemer i børn- og skoleforvaltningen end dem, der er kommet frem,« konstaterer han over for JP Randers.

»Jeg vil gerne sige, at det aldrig er min intention, at nogen skal opleve sig dårligt behandlet. Jeg bestræber mig på at udøve ledelse, der er præget af ordentlighed.«

»Det er vigtigt for mig at se fremad, og jeg arbejder hele tiden på, hvordan jeg kan udvikle min ledelse og løbende udvikle og forbedre dialogen med min organisation.«

Langt de fleste sager har børn- og skoledirektør Michael Maaløe afvist at kommentere med henvisning til, at der er tale om sager, der er omfattet af tavshedspligt. I en skriftlig kommentar til JP Randers har han dog tidligere skrevet:

En af de første sager, der falder Henning Jensen Nyhuus ind vedrørende børn- og skoleforvaltningens direktion, er den sag, hvor en pædagogmedhjælper fra en randrusiansk daginstitution blev sigtet for overgreb for et par år siden. Sigtelsen frafaldt kort efter, men den pågældende medarbejder fik alligevel ikke - i første omgang - lov at vende tilbage til jobbet.

»Den sag er endnu et eksempel på, hvordan direktøren forsøger at påvirke politikerne og lade sin vilje ske,« siger Henning Jensen Nyhuus, som i slutningen af december var indkaldt som vidne ved retten i Randers, hvor hans byrådskollega Bjarne Overmark fra Beboerlisten blev dømt for at bryde sin tavshedspligt i sagen fra daginstitutionen.

»Først meget sent i sagen erkendte direktøren offentligt, at det var en fejl, at anmeldelsen lød på overgreb mod tre børn, og først derefter fik forældrene til det ene barn at vide, at deres treårige barn havde stået i anmeldelsen som en af de påståede forurettede,« fortæller Henning Jensen Nyhuus.

Nogle af de mest grelle eksempler er ifølge den tidligere borgmester Henning Jensen Nyhuus, at børn- og familieafdelingen i politianmeldelsen af pædagogmedhjælperen navngav tre børn, som den mente kunne have været udsat for overgreb. Problemet var bare, at et af børnenes forældre aldrig blev kontaktet af forvaltningen og orienteret om mistanken og anmeldelsen.

»Som forvaltning er vi altid indstillede på at lytte til den kritik, der kommer fra byrådets medlemmer. Ligesom vi også tager den kritik der kommer fra medarbejdere seriøst. Og jeg er som kommunaldirektør altid parat til at lytte til byrådsmedlemmernes kritik af ledende medarbejdere, men finder det mest hensigtsmæssigt, at de kontakter mig direkte og ikke via medierne«.

Fra vidneskranken fortalte Henning Jensen Nyhuus blandt andet, hvordan han var gået ind i sagen, efter hans søn havde mødt den pågældende pædagogmedhjælper, som havde følt, at der ikke var nogen hjælp at hente.

Han fortæller også, at han fra start fik det indtryk, at pædagogmedhjælperen af forvaltningen var dømt på forhånd. En antagelse, der forargede ham i en sådan grad, at han og flere andre byrådsmedlemmer på tværs af partifarver valgte at gå ind i sagen, og til sidst - godt hjulpet af en stor gruppe forældre og medarbejdere fra institutionen - fik direktøren til at ændre mening og give den rensede pædagogmedhjælper sit job tilbage.

»Til et udvalgsmøde i begyndelsesfasen sagde direktøren direkte til mig, at han ikke ville anbefale mig eller nogen anden politiker at gå ind i sagen, idet man ”risikerede at få en skyldig person frikendt”. Lige præcis dén sætning gjorde, at jeg mente, at her burde man som byrådspolitiker gribe ind,« husker Henning Jensen Nyhuus og tilføjer:

»På et meget tidligt tidspunkt i sagen stod direktøren også på et møde og sagde til mange fremmødte forældre, at det var en meget alvorlig sag, at der var tale om overgreb på flere børn, og at pædagogmedhjælperen aldrig kom tilbage til sit arbejdssted. Med den udtalelse gik han langt, langt ud over sine beføjelser og enhver anstændig optræden.«

Det bliver bekræftet i en lydfil, som JP Randers har hørt, at pædagogmedhjælperen ifølge Michael Maaløe ikke ville vende tilbage til sit job. Lydfilen er optaget på et møde mellem Michael Maaløe, to ledere og 10 medarbejdere fra den pågældende daginstitution den 3. juli 2019.

Mødet foregik dagen efter, at politiet droppede efterforskningen mod pædagogmedhjælperen, som dermed blev renset. På optagelsen bekræfter Michael Maaløe også, at han på et forældremøde tidligt i forløbet selv havde meldt ud, at pædagogmedhjælperen ikke ville vende tilbage til sit job.

Den udmelding skete ifølge JP Randers’ oplysninger inden, at den pågældende pædagogmedhjælper selv havde fået den besked fra forvaltningen.

Maaløe: »Ikke specielt retfærdigt«



På samme møde, som JP Randers har hørt lydoptagelsen fra, understreger Michael Maaløe endnu en gang over for personalet - der er tydeligt utilfredse med Maaløes beslutning - at pædagogmedhjælperen »ikke vender tilbage« til sit job. Til et af de kritiske spørgsmål fra personalet svarer direktøren, at det ikke er »retfærdigt for manden,« men at det er beslutningen.

»Den samlede vurdering er, at det er det, der giver størst mulighed for, at I i sådan en institution kommer godt ovenpå,« siger Michael Maaløe på mødet.

»Hvem vurderer det?,« spørger en ansat derefter.

»Det gør jeg,« lyder svaret fra Michael Maaløe.

Michael Maaløe forklarer i lydfilen, at han ikke synes, at beslutningen - som han altså selv har truffet - er »specielt retfærdig« over for pædagogmedhjælperen, og at vurderingen ikke baserer sig på, om medarbejderen var »skyldig, lidt skyldig eller uskyldig«.

»Det baserer sig på viden og erfaring om, hvordan kommer man bedst videre i sådan en situation,« siger han.

Direktøren forklarer ligeledes, at vurderingen om, at pædagogmedhjælperen skal flyttes til en anden institution, alene har »handlet om, hvordan får vi børn, forældre og institution bedst muligt videre.«

»Men den vurdering har I så taget uden at høre det store flertal, der er for at få ham tilbage,« svarer en af medarbejderne på mødet.

»Nej, vi har hørt jer. Vi synes bare noget andet,« svarer Michael Maaløe.

Nyhuus: Løgn om håndbog

Ifølge den tidligere borgmester er der i den pågældende sag en lang række andre fejl, som han mener burde have fået konsekvenser for direktøren, men som han, fordi oplysningerne er tavshedsbelagte, ikke kan uddybe yderligere. Samme fortælling har JP Randers hørt fra flere andre kilder.

»Der er episoder, som burde have fået alvorlige konsekvenser. Det har det fået for rigtig mange personer - bare ikke direktøren,« siger Henning Jensen Nyhuus.