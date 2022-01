Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Den 52-årige sigtede var iført klip klappere, et blåt sæt tøj og havde et hvidt tæppe om skuldrene, da hun tirsdag eftermiddag blev ført ind i retslokalet.

Kvinden var blevet anholdt mandag aften klokken 23.18 i en lejligheden i Randers, efter hun knap 10 minutter tidligere havde forsøgt at slå sin 79-årige far ihjel ved at stikke ham i halsen med en kniv, mens hun udtalte »du skal dø.« Drabsforsøgte skete, mens den sigtedes mor var tilstede. Tirsdag først på eftermiddagen blev hun fremstillet i grundlovsforhør.

Det lykkedes dog faren at afværge knivangrebet, så han kun endte med at få snitsår på halsen.

Det kom ikke frem, hvorvidt det var den sigtede eller en af hendes forældre, der ringede efter politiet.

Dommeren valgte at lukke dørene efter anklagerens ønske, da efterforskningen stadig er på et meget tidligt stadie, og dog der mangler både vidneafhøringer og genafhøringer af vidner.

Foruden forsøg på manddrab lød sigtelsen på legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter og trusler.

Den 52-årige kvinde nægtede sig skyldig.