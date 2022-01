Randers Teater er nomineret til seks priser – Alle medvirkende skuespillere er nomineret

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Det har været et godt år for teaterstykket Forræder. I april blev stykket nomineret til en Reumert, og nu kommer der seks nomineringer til.

Forræder, der er produceret af Randers Teater, er nomineret til i alt seks priser til Årets Teateroplevelser, der bliver uddelt af kultur-sitet CPH Culture.

Forræder er nomineret i kategorierne Årets Danske Skuespil, Årets Scenografi og Årets Forestilling. Derudover er forestillings tre skuespillere nomineret.

»Det er jo helt vildt fantastisk, man kan ikke få armene ned,« fortæller den lokale Randers-skuespiller Erik Viinberg.

Erik Viinberg er nomineret som bedste mandlige birolle, mens Caspar Juel Berg og Matias Hedegård Andersen er nomineret for hhv. bedste mandlige hovedrolle og årets teatergennembrud.

Andreas Dawe har skrevet manuskriptet, og Kurt Bremerstent var instruktør.

Stykket vandt ikke Reumert-prisen, som det var nomineret til.

Alle skuespillerne er nomineret

Teaterforestillingen handler om to danske venner, Mikkel og Karl, der under 2. Verdenskrig slutter sig til de tyske soldater – og først da det er for sent, opdager de, hvad de har gang i.

Der er kun tre skuespillere med i forestillingen, og derfor skifter Erik Viinberg mellem rollen som begge de to drenges fædre og flere andre roller.

»Kigger man på, hvem jeg er nomineret sammen med, så er det jo nogle gode herrer. Så det er stort, det er det! Det, der er vigtigst for mig i den her sammenhæng, er, at sådan en forestilling jo er en holdpræstation, både under produktionen og når vi er af sted, så at vi alle sammen er nomineret, det er simpelthen helt vildt dejligt,« siger Erik Viinberg.

Forræder handler om vennerne Mikkel og Karl, der tager i krig for tyskerne. Foto: Martin Gundesen

Han har ikke tidligere været nomineret for noget, og derfor beskriver han det som noget af det største, han har oplevet i sin karriere.

CPH Culture gav Forræder fem ud af seks stjerner, da forestillingen blev anmeldt.

Man kunne se Forræder til og med 15. oktober 2021, men Erik Viinberg fortæller, at de arbejder på at genopføre stykket i 2022.