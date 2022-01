I de sidste måneder af 2021 udspillede en opsigtsvækkende sag sig ved retten i Randers.

En 60-årig far og dennes 18-årige søn med afghanske rødder blev dømt for at have dræbt familiens mor med adskillige knivstik i familiens fælles hjem en septemberdag i 2020.

Byretten idømte faren 12 års fængsel, og sønnen blev idømt otte års fængsel. Derudover er de begge dømt til at blive udvist af Danmark, når de har afsonet deres straf.