EU-modstandere vil genopstille med lokalafdeling i Randers

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Det EU-kritiske parti Folkebevægelsen mod EU vil være på stemmesedlen til næste parlamentsvalg.

Partiet var repræsenteret i EU-parlamentet fra 1979 indtil 2019, hvor spidskandidat Rina Ronja Kari mistede sit sæde.

Nu er der blevet oprettet en lokalafdeling i Randers, som skal være med til at indsamle de 70.000 vælgererklæringer, der er nødvendige for at stille op.

I Randers er Michael Rützou blevet udnævnt som lokalformand, og han fortæller, at det var et »hårdt slag« for partiet at komme uden for politisk indflydelse i 2019.

»Det er jo ikke sådan, at vi har siddet i EU-parlamentet i alle de år i den tro, vi eller de andre danske parlamentarikere havde nogen nævneværdig indflydelse, men det var et meget vigtigt talerør og en vigtig kilde til information, som vi mistede,« siger han.

Udover at indhente over 70.000 vælgererklæringer, kræver det godkendelse af Valgnævnet for at stille op til valget. Det præcise antal vælgererklæringer afhænger af antallet af godkendte stemmer ved det seneste valg.