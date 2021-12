31/12/2021 KL. 15:04

Her er tre ting, du kan opleve i en ellers kedelig januar måned

Januar kan føles lang og grå, men der venter flere kulturelle oplevelser i åres første måned. Her kan du blandt andet opleve manden der har lagt stemme til et hav af tegnefilmsfigurer og se teaterversionen af Helle Joofs "Oh Happy Day."