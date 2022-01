Dét ser kulturpersonlighederne frem til at opleve i 2022: Dokumentarfestival, Randers Festuge og gamle likvideringer

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Det forgangne år var endnu et år, hvor covid-19-pandemien satte sig præg på Danmark og dermed også vores forbrug af kulturelle oplevelser.

Selvom det i løbet af året var muligt at gå i biografen, på museum og til koncert, blev der i årets slutning blandt andet indført en række restriktioner på grund af den høje coronasmitte.

For nuværende er det planlagt, at restriktionerne udløber den 16. januar, og at det herefter igen er muligt at gå til koncert, i teatret eller se film på det store lærred.

Og i løbet af 2022 er der et væld af forskellige arrangementer i Randers.

