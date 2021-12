Smitten stiger, men Randers er fortsat i den lave ende: »Vi skal fortsætte de gode takter«

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Det går ikke decideret godt med smitteudviklingen noget sted i Danmark. Alle steder stiger coronasmitten med stor hastighed og således også i Randers Kommune, hvor incidenstallet onsdag for første gang sneg sig over 1.000 og torsdag nærmede sig 1.200.

Alligevel er det hele ikke negativt i lokalområdet, forklarer kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt.

»Jeg glæder mig bl.a. over, at vi ikke i tallene for onsdag havde nogen smittede blandt de 80-90-årige, som jo er de mest udsatte,« siger han.

Men også det forhold, at Randers Kommune trods kraftigt tiltagende smittetryk fortsat ligger forholdsvis lavt sammenlignet med landets andre kommuner, gør kommunaldirektøren fortrøstningsfuld.

35 kommuner har i skrivende stund et lavere smittetryk end Randers, mens 62 altså har et højere tryk.

»Når man kigger på landstallet ligger vi stadig lavt, og det må trods alt betyde, at vi har været gode til at håndtere situationen, ligesom randrusianerne har været gode til at følge rådene omkring test og vaccination. Vi skal fortsætte de gode takter, så vi forhåbentlig snart kan komme den anden vej,« siger Jesper Kaas Schmidt.

Blandt nabokommunerne ser Randers’ smittetryk dog mindre godt ud. Favrskov, Norddjurs og Syddjurs har alle et lavere incidenstal, mens kun Mariagerfjord Kommune med 1.202 og Viborg Kommune med 2.013 smittede pr. 100.000 borgere torsdag ligger over Randers.

Ingen redskaber til særlig indsats

Som situationen på landsplan er i øjeblikket, er der ikke meget, de enkelte kommuner kan gøre for at holde smitten nede lokalt.

Der er ikke yderligere restriktioner at tage fat i, og den model, der muliggjorde lokale nedlukninger på sogne- eller kommunalt niveau, udløb sammen med sommeren og blev erstattet af en langt mindre omfattende tiltagsmodel.

Tiltagsmodellen er kun en række anbefalinger om at eksempelvis børn i dagtilbud holdes så vidt muligt på egen stue og afleveres og hentes udendørs, ligesom undervisning i skolerne så vidt muligt foregår i stamklasser og SFO’erne deler børn og voksne i faste grupper.

»Vi har ikke redskaber til at gøre noget særligt, så vi følger anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, og så fokuserer vi vores kommunikation til borgerne på to ting: Test og vaccine. Kommunikationsindsatsen er stort set det eneste, vi kan skrue på,« siger kommunaldirektøren.

Alle medarbejdere i plejesektoren i Randers Kommune bliver løbende testet både med PCR-test og selvtest. De ansatte i dagtilbuddene bliver også testet med selvtest.

Den gamle nedlukningsmodel var den, der gjorde at Spentrup Sogn i juni lukkede ned. Den slags er altså ikke en mulighed længere. Desuden er sognenes individuelle smittetryk ikke relevant at se på, så længe kommunens samlede incidenstal er over 400, for så gælder tiltagsmodellen for hele kommunen i stedet for det enkelte sogn.