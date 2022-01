Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Vanen tro starter en del danskere det nye kommende år med tømmermænd.

Så hvis dit nytårsforsæt om at dyrke mere motion og spise sundere kan vente med at træde i kraft til den 2. januar, er her en række bud på, hvad du kan indtage, når sulten begynder at melde sig dagen derpå.

1. januar er en af de dage, hvor det kan føles som en udfordring bare at komme ud af sengen. Endnu sværere bliver det, når trangen til enten det søde, det salte eller beg