Størstedelen af byggegrunde i attraktivt område solgt efter første udbud

Hvis du vil have fingre i en af de attraktive byggegrunde i O. Hornbæk lidt uden for Randers, så er det med at slå til.

I første udbudsrunde er 15 af de 27 grunde beliggende på Koboltvej og Blyvej nemlig ifølge Randers Kommune blevet solgt.

Grundene, der alene kan erhverves af private personer, udbydes fra omkring 1 mio. kr. og opad.

Det er ikke muligt for virksomheder at deltage i udbuddet - ej heller er det tilladt at byde med henblik på videresalg.

Man kan gratis og uforpligtigende at reservere en bolig i 14 dage.

Hvis flere har reserveret den samme bolig, vil der blive afholdt en lukket budrunde.

De følgende adresser er stadig til salg:

Koboltvej 4, 8920 Randers NV Koboltvej 34, 8920 Randers NV Koboltvej 8, 8920 Randers NV Koboltvej 35, 8920 Randers NV Koboltvej 10, 8920 Randers NV Koboltvej 37, 8920 Randers NV Koboltvej 12, 8920 Randers NV Koboltvej 39, 8920 Randers NV Koboltvej 30, 8920 Randers NV Koboltvej 41, 8920 Randers NV Koboltvej 32, 8920 Randers NV Blyvej 7, 8920 Randers NV