Guide: Fire gode forslag til frisk luft i juleferien

Ikke meget slår hyggen i juledagene, hvor den for mange står på masser af mad og tid til samvær. Men megen af hyggen foregår naturligt nok indendøre, og selv om det er skønt, kan det også være tiltrængt at komme ud at få rørt kroppen og få frisk luft i lungerne.

Naturvejleder i Randers Kommune, Lars Maagaard, slår her et slag for fire naturskønne steder i kommunen, der måske er velkendte for en del randrusianere, men ikke mindre populære af den grund.

