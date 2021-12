Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Hvor godt har du styr på året, der er gået i Randers?

Det kan du finde ud af her. JP Randers har nemlig lavet en nytårsquiz, der tager udgangspunkt i nogle af de bedste historier fra året, der er gået. Test dig selv eller tag quiz din familie og venner.

Vi har også lavet quizzen i en printervenlig udgave, som du kan tage med som et sjovt indslag til nytårsfesten. Du kan downloade den printervenlige udgave i bunden af artiklen, hvor du også finder svararket.

Hvis du er mere til den digitale udgave, kan du tage quizzen herunder.

God fornøjelse og godt nytår.

Spørgsmål 1

Randers-virksomheden Wallpipe, der kendt fra Løvens Hule, skulle have deltaget i en stor udstilling, men endte med at blive snydt. Hvilken udstilling var der tale om?

1. Verdensudstillingen i Dubai

2. Milan Design Week

3. Venedig Biennalen

Spørgsmål 2

Beboerlistens frontmand Bjarne Overmark stjal overskrifter i løbet af kommunalvalget, blandt andet da han kritiserede familiechefen for at tage til mandestrip i sin fritid. Kort før valget kom det desuden frem, at Bjarne Overmark var blevet tiltalt, og i slutningen af december blev han dømt. Hvad blev politikeren dømt for?

1. Vold

2. Vanvidskørsel

3. Brud for tavshedspligt

Spørgsmål 3

Vi har hele året spurgt kendte randrusianere om deres forhold til byen. Vi har blandt andet spurgt Ibi Støving, Morten Hausborg og Christian Degn om deres favoritsteder i byen. Hvor anbefaler Christian Degn, at folk tager hen for at få en god oplevelse i Randers?

1. Randers Stadion

2. Café von Hatten

3. Kulturhuset

Spørgsmål 4

Randers HK er i økonomiske problemer, og pengekassen risikerer at løbe tør til februar. Derfor vil der til næste sæson blive skåret voldsomt på spillerbudgettet. Hvor mange penge mangler der ifølge årsregnskabet i pengekassen?

1. 1,35 mio. kr.

2. 2,35 mio kr.

3. 3,35 mio. kr.

Spørgsmål 5

Patenterne tikker ind hos Lars Bendix, og hans seneste opfindelse er 65 mio. kr. værd. Hvad har Lars Bendix opfundet?

1. Et bæredygtigt kaffelåg

2. Bæredygtigt bestik

3. Bæredygtige indkøbsposer

Spørgsmål 6

Rasmus Olufson har bl.a. løbet 250 kilometer i Sahara, men nu venter hans største udfordring. Hvad har han sat sig for?

1. At løbe syv maraton på syv kontinenter på syv dage

2. At bestige Mount Everest

3. At svømme fra Spanien til Marokko

Spørgsmål 7

Historien om Jannick Jensen fra Randers er en historie om vilje og kærlighed. Men det er også en fortælling om at leve med en livstruende sygdom. Hvilken sygdom lever Jannick Jensen med?

1. HIV

2. Kræft

3. ALS

Spørgsmål 8

De ældste børn fra Børnehuset Skovdalen skal fra den 1. januar passes et alternativt sted på grund af pladsmangel. Hvor skal børnene passes?

1. I et cirkustelt

2. I en spejderhytte

3. I en bus

Spørgsmål 9

Kim Tinning er wrestler, og når han træder ind i ringen går han under et andet navn. Hvad er hans wrestler-navn?

1. Ultimate Warrior

2. Chaos

3. The Giant

Spørgsmål 10

Jan Han Petersen er alkoholiker. Han var ellers kommet ud af sit misbrug, men da jobcentret sendte ham i praktik, faldt han tilbage i de gamle vaner. Hvor blev Jan Han Petersen sendt i praktik henne?

1. I en vinbutik

2. På en bar

3. På et bryggeri

Hvor mange rigtige havde du? Det kan du finde ud ved at downloade svararket herunder. Ellers kan du klikke på spørgsmålene og læse dig frem til svarene i artiklerne.

Tag quizzen med til fest

Download både quizzen og svararket ved at trykke her.