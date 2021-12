Søren Pedersens modigste valg var at sige ja til direktørjobbet: »Jeg havde en trang til at bevise, at jeg kunne andet end at spille fodbold«

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Hvordan er du endt her, hvor du er?

»Det er jeg qua min lange fodboldkarriere, blandt andet i Randers FC. Jeg ville gerne bevise, at jeg kunne noget andet end at spille fodbold. Det hænger tit over fodboldspillere, at når de slutter, så kan de enten blive kommentatorer eller eksperter, men jeg havde en trang til at bevise, at jeg kunne andet end fodbold.