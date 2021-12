Antallet af nye smittede med coronavirus falder marginalt. I de seneste 24 timer er 13.386 danskere er således blevet testet postive for coronavirus i Danmark.

I Randers er incidenstallet for den seneste uge steget, så det nu ligger på 647 smittede pr. 100.000 indbyggere. Det vil sige, at 639 borgere i kommunen er testet positiv over de seneste syv dage.

Dyk ned i tallene for Randers Kommune herunder.

