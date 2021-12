Islandsk mand taget for vanvindskørsel i leasingbil

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Mandag kl. 11.58 kørte en bilist forbi en af politiets fotovogne i al for høj fart.

Fotovognen var parkeret på Viborgvej i Randers, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. Her kørte bilisten forbi fotovognen med 114 km/t, hvilket er en overskridelse af den tilladte hastighed på over 100 pct. Overskrider man hastighedsbegrænsningen med mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km/t, så er det vanvidskørsel, og politiet kan derfor konfiskere den pågældende bil.

Medarbejderen i fotovognen ringede derfor til vagtcentralen og videregav bilens registreringsnummer, så en patrulje kunne få den standset.

Seks minutter senere, kl. 12.04, blev bilisten standset af politiet på Århusvej i Randers SV. Her fik den 41-årige mandlige bilist fra Island at vide, at han havde kørt vanvidskørsel, og at leasingbilen skulle beslaglægges og konfiskeres.

Da den 41-årige bilist virkede påvirket af alkohol, blev han sigtet for spirituskørsel og taget med til hospitalet for at få taget en blodprøve.

Derudover har han fået inddraget retten til at køre bil i Danmark midlertidigt.