Det var ikke kun, mens han praktiserede, at en læge i Randers var anledning til store problemer for sine patienter.

Som afdækket i JP Randers var lægen over flere år meget svær at komme i kontakt med. Talrige gange ringede patienter forgæves inden for åbningstiden eller mødte en lukket dør, når de mødte op til aftalt tid. Men selv da Styrelsen for Patientsikkerhed fratog lægen hans autorisation i marts 2021, var besværlighederne ikke ovre for de mange patienter.

JP Randers kan ved hjælp af aktindsigt afdække, hvordan lægen lod sine patienter i stikken over flere måneder.

Det vides ikke, hvor mange patienter lægen præcist havde op til lukningen, men normalvis har en praktiserende læge omkring 1600 patienter. Trods talrige klagesager og regionens bekymring for hans egnethed havde den pågældende læge åben for tilgang og har derfor formentlig haft lidt færre end 1600 patienter.

Efter at Region Midtjylland i både 2018 og 2019 har udtrykt bekymring for, at lægen er »til alvorlig fare for patientsikkerheden« vælger Styrelsen for Patientsikkerhed i marts sidste år at fratage lægen hans autorisation.

Samtidig har regionens udvalg for almen praksis haft lægen på dagsorden adskillige gange på grund af problemer med både afregning, patientklager og hans tilgængelighed.

Ignorerer henvendelser

I januar 2021 har det landsdækkende samarbejdsudvalg for almen praksis truffet en afgørelse i en sag mod lægen. Det konkrete indhold er overstreget i det materiale, som JP Randers har fået udleveret.

Det fremgår dog af et brev til lægen dateret den 8. februar, at han har pligt til at varetage behandlingen indtil 1. august eller sørge for, at en vikar eller stedfortræder tager over. Lægen bliver samtidig bedt om at oplyse regionen, om han forsøger at sælge sin praksis, men som i mange andre tilfælde ignorerer han også denne henvendelse fra regionen.

Netop lægens manglende lyst til at svare viser sig også at være en udfordring, da Styrelsen for Patientsikkerhed per 18. marts midlertidig fratager lægen autorisationen. Dermed kan han ikke praktisere og tage imod patienter. Styrelsen kan dog ikke få kontakt til lægen, fremgår det af en mail fra regionen til de praktiserende lægers organisation den 18. marts:

»Derfor er det også uvist, hvor hurtigt han kan få den tilbage, ligesom der er en reel risiko for, at han lige nu praktiserer uden autorisation.«

Det gør han dog ikke. Klinikken, som lægen i mange år har drevet alene, er lukket. Det ved de mange patienter bare ikke. Regionen lukker dog for tilgang af nye patienter.

Talrige patientklager

JP Randers’ aktindsigt viser, at både kommunen og regionen modtager masser af henvendelser fra frustrerede borgere, som ikke kan komme igennem på telefonen ved lægen eller dukker op til aftalt tid og møder en lukket dør.

En borger klager over, at hun dagen forinden en konsultation havde modtaget en sms-påmindelse, men ved ankomst til klinikken havde mødt en seddel om, at der var lukket.

»Borgeren har gentagne gange forsøgt at ringe til klinikken og hver gang modtager hun besked om, at han (lægen, red.) er tilbage i morgen,« fremgår det af et notat fra regionen i slutningen af marts.

På samme tidspunkt beder regionen lægen om at rette op, så han ikke »misinformerer« sine patienter i telefonen. Regionen vil desuden undersøge, om patienterne skal tilbydes gratis lægeskifte som følge af lægens fravær.

En anden klage kommer fra en borger, som i en uge ikke har kunnet komme i kontakt med lægen.

»Har forsøgt at ringe til vagtring (en gruppe af andre læger i byen, red) og i sidste ende vagtlægen, som ikke vurderer hende som akut,« oplyser regionen om patienten i et notat.

Her fremgår det også, at den pågældende borger har fået at vide, at regionen vil »informere ud, hvis vi efter påske får nye informationer, der antyder, at fraværet er længerevarende«.

Ekskluderet af vagtordning

Et andet notat afslører, at den pågældende læge er »ekskluderet fra vagtringen«, så andre lægers patienter aldrig bliver henvist til ham, men kun den anden vej rundt. Det skyldes »ustabilitet«. Siden 2018 har der været en »særordning« for lægen, så han ved fravær kan henvise til vagtringen.

Den 24. marts ringer en ansat i regionen til lægens praksis, hvor en telefonsvarer oplyser om, at der er lukket indtil næste morgen, men at de øvrige læger i vagtringen kan kontaktes. Men lægen har ikke lavet en aftale med de andre praktiserende læger om, at de tager hans patienter, mens han ikke må praktisere. Det fremgår af et notat også fra den 24. marts.

I april fortsætter patienterne med at komme i klemme. Regionen modtager stadig henvendelser fra patienter, der spørger, hvad de skal gøre. Regionen henviser dem til byens andre læger.

JP Randers har gennemgået Facebook Randers, hvor utallige patienter i foråret beklager sig over, at de ikke kan få kontakt til lægen, og at de ikke ved, hvad baggrunden er.

»Hver gang, jeg ringer, bliver der sagt, klinikken er lukket, vi åbner igen i morgen tidlig kl. 8. Det er blevet sagt på svarer de sidste 14 dage,« skriver en patient på Facebook den 8. april.

En anden patient, der i flere dage ikke har kunnet få kontakt til lægen, udtrykker også sin utilfredshed.

»Det kunne være oprigtig rart, at hans patienter fik noget at vide, hvis hans praksis vitterligt er lukket ned. Det her er en utrolig mærkværdig måde at behandle sin patienter på.«

Patient råbte op

En af patienterne fortæller til JP Randers, at hun tog kontakt til regionen efter at have mødt en lukket dør og ringet forgæves over en uge.

»Jeg fik at vide, at han havde mistet sin autorisation, men hvis jeg ville skifte læge, var det for egen regning. Det synes jeg var helt forkert, når det ikke var min egen skyld,« fortæller kvinden.

Hun skrev efterfølgende også til Styrelsen for Patientsikkerhed for at gøre opmærksom på problemstillingen, men fik ikke svar.

Også Randers Kommune har fat i regionen. Flere borgere har således problemer med at få udskrevet medicin, da lægen er lukket, skriver en kommunal sygeplejerske til regionen. Den henviser fortsat til at benytte de øvrige læger i byen.

Det er dog ikke uden problemer, viser udsagn fra mange patienter.

En af dem henvender sig til regionen i april. Patienten har fået en tid ved en anden læge, som ifølge et notat beskriver, at »det er et problem, at der er informationer i forhold til det konkrete helbredsproblem«, fordi lægen ikke har adgang til alle patientens oplysninger.

Den pågældende borger ønsker at skifte læge, fremgår det af notatet. Det koster dog omkring 200 kr., hvilket patienten ikke finder rimeligt selv at skulle betale, fordi der er tale om, at den faste læge er umulig at komme i kontakt med.

I klemme

En anden patient fortæller til JP Randers, at han kom i klemme, fordi han ikke kunne komme i kontakt med lægen. Patienten havde brug for en særlig sovemedicin, som kun den faste læge må udskrive.

»Jeg ringede til flere læger, som sagde, de ikke måtte hjælpe mig. Til sidst var der så en, der hjalp mig,« fortæller manden, som til sidst endte med selv at betale for at skifte læge, så han kunne få sin medicin uden problemer.

»Det var lidt unfair, for jeg havde ikke muligheden for at blive, for jeg kunne ligesom ikke få hjælp fra ham, når han ikke var der,« forklarer manden.

I løbet af april beklager kommunen sig på ny over, at lægen ikke svarer kommunens sygeplejersker. Regionen forsøger igen at få fat på lægen og få ham til at sælge praksis. Dermed vil alle patienter bliver løst til gratis at kunne skifte læge.

Flere borgere vælger dog selv at betale for lægeskifte, uden at det løser problemerne. En borger skriver således til regionen, at hun »finder det problematisk, at hendes nye læge ikke får videresendt journalen« fra hendes forhenværende læge. Regionen understreger, at den forsøger at få fat i lægen og understrege hans forpligtigelse til at videresende journaler.

Mange af byens læger oplever problemer med at rekvirere journalerne, viser et notat, mens en patient ifølge et andet notat »finder det utrygt, at patienterne ikke ved, hvad der sker«.

Afviser gratis lægeskifte

Den 16. april, en måned efter at lægen fik frataget sin autorisation, beskriver en chefkonsulent i regionen, at der kommer flere og flere henvendelser fra kommunen og andre læger, som oplever problemer ved lægens fravær. Men da der er tale om et kortere fravær, mener de praktiserende lægers organisation (PLO) ikke, at patienterne skal have lov til at skifte læge uden betaling, viser et notat.

En uge efter skriver regionen i en mail til lægen, at den forventer, at han sikrer sine patienter lægebehandling ved at henvise til andre læger samt sørger for at videresende journaler.

I mailen henviser regionen til en lignende sag, hvor ikke-akutte patienter ikke kunne komme i kontakt med egen læge, fordi denne havde mistet autorisationen midlertidigt. Derfor gav Styrelsen for Patientsikkerhed patienterne mulighed for at skifte læge gebyrfrit.

»Styrelsen har dermed også vægtet hensynet til borgeren tungt,« påpeger regionen, som tilføjer et hensyn til lægen på den anden side. Hvis patienterne får lov til at skifte læge gebyrfrit, vil det således kunne udvande patientgrundlaget og dermed »spænde ben for et praksissalg«, pointerer regionen.

Da lægen hurtigt meddeler, at andre læger dækker ind, hvilket regionen får bekræftet, er der ikke grundlag for at tilbyde patienterne gebyrfrit skifte, konkluderer regionen.

Lægen forsømmer dog stadig at videresende journaler i flere tilfælde, viser henvendelser fra flere patienter i maj og juni. Tre måneder efter at lægen fik frataget autorisationen, ved patienterne således stadig ikke, hvad der foregår. Imens betaler flere for at skifte læge.

Regionen skriver til lægen den 21. juni, hvor den på ny rykker for svar på, om lægen vil sælge praksis. Samtidig rykker regionen også igen lægen for svar på, om Styrelsen for Patientsikkerhed har taget stilling til, om han skal have autorisationen tilbage.

Et par dage efter bliver alle lægens patienter endelig meddelt, at de kan skifte læge fra 1. august gebyrfrit.

Patient: Urimelig behandling

Mathias Hansen fra Langå har i Jyllands-Posten fortalt, hvordan han og hans kone i december 2020 ringede forgæves til lægen utallige gange. Ifølge parret betød det, at konens sygdom blev opdaget langt senere. De skiftede læge for egen regning, inden lægen mistede autorisationen. Mathias Hansen mener ikke, at Region Midtjylland har levet op til sit ansvar.

»Hvorfor informerer man ikke patienterne bedre om, at en læge ikke praktiserer mere. Mange er jo gået forgæves. Det er ikke et spørgsmål om penge, men vi burde reelt have pengene refunderet. Hvorfor skal vi betale, når læge bare stopper på den måde,« spørger han.

Afgående regionsrådsmedlem og medformand for udvalget for almen praksis Christian Møller-Nielsen er heller ikke tilfreds med regionens håndtering.

»I bund og grund er der tale om et svigt af patienterne. Både at sagerne først kører i en årrække, men når sagen så skal afvikles, får patienterne ikke besked om, hvilke rettigheder og muligheder de har. Uanset om man er lægmand eller fagmand, kan alle vel se med deres sunde fornuft, at det er urimelig langt forløb, og at patienterne er blevet svigtet. Det er helt uacceptabelt. Det er vel ikke raketvidenskab at tage fat i de pågældende patienter og oplyse dem om, at de kan søge andre læger. Man må hvert fald sige, at patienterne er blevet efterladt på en perron, uden at de vidste, hvad der foregik. Det er ikke acceptabelt,« siger Christian Møller-Nielsen.

Direktør: Flere hensyn at tage

Mette Jensen, økonomidirektør i Region Midtjylland, fastholder dog, at regionen har levet op til sit ansvar i sagen.

»Jeg anerkender, at patienterne har stået i en kedelig situation, hvor de har mødt en lukket dør eller en mærkelig telefonsvarer. Vi skal sørge for, at lægerne sikrer, at patienter kan blive passet af andre læger, og det har vi håndhævet. Det ville ikke være i orden over for lægen, hvis vi havde opfordret patienter til at søge væk fra lægen, mens hans autorisation kun midlertidig var frataget.«

Mange patienter står i en alvorlig klemme. Hvorfor synes I, at I skylder lægen så meget?

»Det er sådan aftalen er lavet mellem regionerne og PLO.«

Vi kan se, at masser af patienter møder en lukket dør eller telefon og ikke bliver sendt videre, som du siger. Og dem, der selv finder hen til andre læger, bøvler med, at han ikke sender deres journaler videre. Du siger, at lægen har levet op til forpligtelsen med at sikre patienter lægebehandling andre steder. Hvordan kan du sige det på den baggrund?

»Det med journalerne hører under Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi kan ikke tvinge lægen til at sende journaler videre. Men vi skal sikre, at han har vikarer eller henviser til andre læger, og det følger vi op på. Vi har ikke mulighed for yderligere tiltag,« siger Mette Jensen.

PLO har pointeret, at den har forsøgt at hjælpe lægen over en længere periode, og at den har tillid til Styrelsen for Patientsikkerheds behandling af sager, der vedrører lægers egnethed.

Den pågældende læge har ikke ønsket at udtale sig.

Det samme gælder for Styrelsen for Patientsikkerhed. Den har per 1. december 2021 indskrænket lægens faglige virke. Det betyder, at han i fremtiden ikke selvstændigt må varetage patientbehandling, oplyser styrelsen, som »har begrundet mistanke om, at lægen kan være til fare for patientsikkerheden«.

Læs også Læge praktiserede i årevis trods talrige advarsler fra regionen