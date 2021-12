Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

40-årige Lone Fogsgaard Rasmussen er uddannet sygeplejerske og arbejder 32 timer om ugen på Hospice Randers. Det betyder, at der også er tid til at tage ekstra vagter i ny og næ, blandt andet gennem det vikarbureau, hvor hun har meldt sig under fanerne. Hun har også skrevet sig op i jobbanken på Regionshospitalet Randers, hvor hun flere gange siden man startede med at vaccinere mod corona har tilbudt sin arbejdskraft. Men uden at være blevet kaldt ind, og det både undrer og frustrerer hende.