Bilka donerer varer til en meningsfuld jul for udsatte

Det er ikke alle, der har råd eller mulighed for at holde en jul, som de fleste kender den. Men foreningen Giv Julen Mening arbejder for, at flere kan komme så tæt på som muligt.

Foreningen holder juleaften med 100 udsatte borgere i Randers. Giv Julen Mening har arbejdet med det projekt siden 2015, og sidste år blev den store juleaften med 100 deltagere aflyst på grund af forsamlingsforbuddet. Bl.a. derfor falder det i rigtig god jord, at den lokale Bilka har besluttet at donere overskudsvarer til foreningen.

»Sidste år måtte vi på grund af corona bringe julevarerne ud til vores gæster, og vi oplevede at folk græd af glæde, da de så, hvad vi kom forbi med. Det siger en del om, hvad donationerne fra Bilka Randers betyder for de her mennesker. Nogle af dem kommer fra triste vilkår, hvor man aldrig har haft mulighed for at fejre normal jul. Derfor betyder det alt for dem, at de kan komme på besøg hos os og få en god juleaften,« siger Michael Jørgensen, der er repræsentant for Giv Julen Mening, i en pressemeddelelse fra Bilka.

Giv Julen Mening har akkurat plads til 100 mennesker i sine lokaler, og allerede nu er der 25 på venteliste. Det har foreningen aldrig prøvet før, forklarer Michael Jørgensen, som planlægger at køre ud til deltagerne med juleposer og hygge, hvis den store julemiddag igen må aflyses.

Hos Bilka Randers er det varehuschef Jan Møller, som sammen med sine ansatte har valgt, at det er Giv Julen Mening, der skal modtage donationen, som består af hovedsagelig julevarer, der ikke når at blive solgt, inden butikken holder lukket i juledagene. Det er både frugt, grønt, kød og juleslik, småkager og andre godter.

»Vi har et godt samarbejde med Giv Julen Mening, og vi vil gerne støtte deres gode arbejde, når vi nu har muligheden for det, så udsatte familier også kan holde en god jul. Det er virkelig dejligt, at vi kan give vores overskudsvarer til nogle, der har brug for det og får glæde af det, fremfor at det går til spilde,« siger Jan Møller.

Donationen er en del af et større projekt i Bilka. Alle kædens 18 varehuse donerer i julen overskudsvarer til lokale organisationer eller foreninger.