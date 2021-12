Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Regeringens beslutning om at lukke ned for kulturlivet henover jul og nytår møder forståelse fra en af dem, der bliver påvirket allermest af beslutningen.

Rene Jensen, der er biografchef i BioCity Randers, er selvsagt ærgerlig over at skulle lukke forretningen ned i en af de travleste perioder på året, men der er ingen sure miner hos ham.

»Vi bakker selvfølgelig op om alle regeringens tiltag. Vi vil ligesom alle andre gerne på den anden side af det coronapandemien, og hvis det er det her, det kræver, så er det, hvad der skal til,« siger han.

De nye restriktioner, som bl.a. betyder, at biograferne skal holde lukket, træder i kraft søndag morgen, og derfor er lørdag den sidste dag med Spider Man, Ghostbusters og Gucci-familien i foreløbig fire uger.

Det har givet en smule ekstra travlhed, efter billetsalget til lørdag tog fart fredag eftermiddag, da statsminister Mette Frederiksen (S) havde annonceret de nye tiltag.

»Vi vil gerne slutte godt af og få sagt ”på gensyn” til vores gæster, inden vi kommer tilbage,« siger han, og understreger, at BioCity ikke er i fare for at måtte dreje nøglen om på trods af en hård tid med nedlukninger.

»Vi har klaret det to gange før, og vi klarer det igen. Det var tydeligt at se efter sidste nedlukning. Da sommeren var slut, fik vi et fantastisk efterår. Så længe filmudbuddet er det rigtige, så skal folk nok komme,« siger Rene Jensen.

Den sidste film, der bliver vist på et lærred i BioCity Randers i denne omgang, er Ghostbusters: Afterlife, der vises kl. 21.15 i sal 4.