30/12/2021 KL. 06:00

Ekspert om fordrejet information til byrådet: »Hvis det er rigtigt, er det et alvorligt problem for demokratiet«

Hvis politikerne ikke kan stole på, at de får et fyldestgørende billede fra embedsmændene, kan de reelt ikke agere som politikere, og så er det embedsmændene, der ender med at have magten. Det fastslår kommunalforsker Roger Buch.