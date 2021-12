Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Kort nyhedsoverblik om morgenen – modtag nyhedsbrev.

Vigtigt lige nu? Få de seneste artikler fra JP Randers.

Omikron spreder sig med foruroligende fart, og derfor har vaccinationsindsatsen i hele landet fået højeste prioritet. Det gælder også på Regionshospitalet Randers, hvor der skal vaccineres et væsentligt højere antal end først meldt ud, og derfor vil det se anderledes ud, end da man var forbi for at få sit første og andet stik.