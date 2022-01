Manden der sætter aftryk på Randers måtte revidere arbejdslivet: »Jeg blev akut indlagt med for højt blodtryk, så der lærte jeg det på den hårde måde«

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Hvordan er du endt her, hvor du er?

»Jeg gik i mesterlære som tømrer og blev derefter anbefalet at tage uddannelsen som byggetekniker. Jeg fik en drøm, da jeg var i mesterlære, og det var at komme til fysisk at kunne bygge det hus, jeg selv havde designet og konstrueret. Efter byggeteknikeruddannelsen tog jeg arkitektuddannelsen for at få alle led med. Jeg startede firmaet for 11 år siden, hvor der kun var mig, men ret hurtigt kom der en medarbejder, og nu er vi 16.«

Hvad er det bedste i dit arbejdsliv?

»Det er is