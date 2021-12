Randers rammer smittegrænse: Se, hvad det betyder for skolen, vuggestuen og fodboldklubben

Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Randers Kommune har krydset grænsen på 400 smittede pr. 100.000 borgere over syv dage, og derfor sætter den nu gang i en række smitteforebyggende tiltag.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

»Vi har netop iværksat den nationale model for tiltag ved høj lokal smitte, fordi smitten i Randers Kommune har ramt grænsen. Tiltagsmodellen rummer en række klare anbefalinger til hvordan vi bringer smitten ned og forebygger smitte. Det er nu afgørende, at vi følger anbefalingerne,« siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør og leder af kommunens krisestab.

Her er de nye tiltag for skoler og dagtilbud Dagtilbud tilrettelægger dagen, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller gruppeinddeling. Børn afleveres og hentes udendørs, hvis det er muligt. Al undervisning i skolerne foregår i stamklasser, hvis det kan lade sig gøre. (Fra den 15. december til 6. januar er skoleelever i forvejen hjemsendt). Aktiviteter i SFO og fritidstilbud foregår i faste grupper af børn og personale, så vidt det er muligt. To ugentlige test af børn, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder. Det gælder kun børn fra ni år og op. Elever opdeles klassevis i frikvarterer. Større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses. Og sociale arrangementer derudover holdes inden for stamklassen. Medarbejdere, forældre og andre skal holde afstand til hinanden.

Alle nye tiltag træder i kraft øjeblikkeligt, og de omhandler alle dagtilbud, skoler, SFO’er og fritidstilbud.

Forældre vil nu modtage direkte besked fra skole og dagtilbud om, hvordan tiltagene gribes an i netop deres tilfælde.

»Og i forhold til opfordringen til alle borgere, vil jeg pege på, at har du ingen symptomer, så tag en kviktest. Har du symptomer eller får du en positiv kviktest, så tag en pcr-test,« siger Jesper Kaas Schmidt.

Her er de nye tiltag for idræts- og foreningslivet For idræts- og foreningslivet er der tale om opfordringer og ikke deciderede tiltag. Der opfordres til, at alle møder omklædt. Dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke giver mening.) Der opfordres til at alle aktiviteter, inklusive sociale arrangementer, holdes inden for mindre og faste grupper/hold. Der opfordres til, at forældre afleverer og henter udenfor, og at forældre og andre voksne holder afstand. Det gælder dog ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter.

Man kan fortsat blive PCR-testet på Juventusvej, mens man kan få en kviktest på Falckstationen, Hadsundvej 55 samt på parkeringspladsen ved Randers Storcenter.

De nye tiltag er i kraft, indtil kommunen syv dage i træk er under niveauet på mindst et af tre parametre, der i øjeblikket er for høje. Udover incidenstallet over 400, gælder det også, at der ikke må være flere end 20 smittede på syv dage, og at positivprocenten ikke må være over tre.

De seneste syv dage har der været 407 smittede i Randers Kommune, og positivprocenten er i øjeblikket på 3,03.

