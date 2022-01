Hvis du vil vide mere om Randers Lær os at kende – her er JP Randers’ mission.

Han har tidligere haft en ledende stilling hos Lego, og han har arbejdet med branding hos Hummel.

For to år siden åbnede den 56-årige randrusianer Ulrik Juul et kommunikationsbureau, som udover landsdækkende kunder skal bistå nogle af Randers’ store institutioner. Blandt andet Hotel Randers og Randers FC, som han hjælper med at tiltrække flere tilskuere på stadion, når holdet spiller.

Og senest har Ulrik Juul kastet sig ud i et nyt projekt med tidligere kommunaldirektør Klaus Lietsmann og grundlægger og adfærdsekspert Mads Bab, som skal være med til at ændre måden, konsulentvirksomheder arbejder på, når de hjælper eksempelvis kommuner og virksomheder med at løse udfordringer.

Rådgivningsvir