Direktørerne forklarer: Derfor bor vi ikke i Randers Kommune

Randers Kommunes øverste chef er kommunaldirektøren Jesper Kaas Schmidt. Under ham sidder fem chefer som udgør toppen af Randers Kommune.

Der er tale om en direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, en direktør for Børn og Skole, en direktør for Social og Arbejdsmarked, en direktør for Sundhed og Omsorg og en økonomidirektør.